Ремонт дорожных знаков провели в 10 округах Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт выцветших, поврежденных и отсутствующих дорожных знаков, расположенных вдоль 12 региональных дорог в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Космонавтов в Дмитрове, улице Пролетарской в Орехово-Зуеве, улице Парковой в Долгопрудном, улице Талсинской в Щелкове, улице Лесной в Дзержинском, улице Фабричной в Мытищах, проспекте Ленина и улицах Большой Серпуховской и Быковской в Подольске. Кроме того, ремонт провели в деревне Васильевское под Серпуховом, на улице Советской в поселке городского типа Нахабино под Красногорском и улице Центральной в селе Речицы Раменского округа. В ведомстве уточнили, что это позволило повысить безопасность участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.