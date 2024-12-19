Ремонт дорожных знаков провели в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки, расположенные вдоль 14 региональных дорог в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Народное Имение в Раменском, улице Первомайской в Ивантеевке, улице Ленина в Озерах, улице Центральной в Щелкове, улице Георгия Димитрова в Красногорске, на Восточном шоссе в Балашихе, на улицах Туполева, Наркомвод, Чкалова и Мясищева в Жуковском, на улице Чернышевского и проезде Мишина в Серпухове. Помимо этого, работы провели на улице Центральной в деревне Покровское под Истрой и улице Заречной в деревне Машково под Люберцами. В ведомстве уточнили, что это позволит повысить безопасность участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.