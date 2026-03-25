Ремонт элементов инфраструктуры провели на дорогах в Щелково

На дорогах Щелково отремонтировали элементы инфраструктуры
На дорогах Щелково отремонтировали элементы инфраструктуры. О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, в городе очистили от снега Московскую улицу и Пролетарский проспект. Аналогичные работы провели на дорогах Гребнево, Фряново и Монино.
Также устранили ямы на Октябрьской улице в Щелково, в СНТ Алмаз-1 и на Валентиновской улице в Загорянском.
Кроме того, привели в порядок светофор на Пролетарском проспекте, восстановили работу освещения на Первомайской улице и Фряновском шоссе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переходе дорожных служб на весенний период работы.