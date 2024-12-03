Ремонт фельдшерско-акушерского пункта завершился в поселке Гидроузел под Можайском

В городском округе Можайск завершился текущий ремонт фельдшерско-акушерского пункта Можайской больницы, расположенного на улице Лесная, 1. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках областной госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» за счет средств бюджета. В рамках ремонта строители отремонтировали фасад, крышу, входную группу, выполнили перепланировку помещения, провели отделочные работы, заменили полы и потолки, обновили инженерные коммуникации и электропроводку. Сейчас они убирают помещения. Вскоре врачи вновь начнут принимать пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.