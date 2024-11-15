Ремонт искусственных неровностей провели на шести дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных асфальтобетонных и резинокордовых искусственных дорожных неровностей, которые были обустроены на шести региональных дорогах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели на улице Чкалова в Мытищах, улице Победы в Дедовске, в селе Ям в Домодедово, рабочем поселке Андреевка под Солнечногорском. Кроме того, ремонт прошел на Фабричном проезде в деревне Пирогово под Мытищами и улице Железнодорожной в селе Жаворонки Одинцовского округа. В ведомстве уточнили, что это позволит повысить безопасность водителей и пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.