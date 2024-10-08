Ремонт искусственных неровностей провели на восьми дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных искусственных неровностей на восьми региональных дорогах, расположенных в шести округах Подмосковья, работы прошли в рамках летнего содержания дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим», — уточнили в ведомстве.

Так, работы провели на улице Чкалова в Жуковском, Лихачевском проезде в Долгопрудном, на Рыбхозном шоссе в деревне Дергаево Раменского округа, на дороге в деревне Андреево Павлово-Посадского округа. Кроме того, ремонт прошел на дорогах в селе Парфентьево и деревне Подосинки в Коломне, на улице 1-й Вокзальной в микрорайоне Барыбино и на дороге в деревне Житнево Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.