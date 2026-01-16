Ремонт линий освещения провели на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья

В Подмосковье на территориях 10 муниципалитетов провели работы по ремонту линий освещения на региональной дорожной сети. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт был проведен на пяти шоссе в Серпухове, Химках, Солнечногорске, Домодедово и Ступино, а также на дорогах в Егорьевске, Дмитрове, Подольске, Пушкино и Фрязино.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев обсудил с областным правительством работу общественного транспорта. Он подчеркнул, что Подмосковье активно развивается и растет и все больше людей начинают чаще пользоваться общественным транспортом.