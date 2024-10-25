Ремонт напольных покрытий в подъездах провели в Подмосковье

С начала 2024 года по заявкам жителей в Подмосковье провели ремонт конструкций полов, ступеней и лестниц более чем в 5,5 тысячи подъездах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве отметили, что со временем на полах в помещениях общего пользования могут возникать трещины, сколы и другие дефекты. При этом управляющие организации должны поддерживать устранять повреждения по мере выявления и восстанавливать защитно-отделочные покрытия. Жителям региона напомнили, что при обнаружении нарушения целостности напольного покрытия в подъездах они могут обратиться в свою управляющую организацию или сообщить об этом через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.