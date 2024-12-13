Ремонт ограждений провели на дорогах в семи округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных вдоль дорог в семи округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Речном проезде в Жуковском, улице Мира в Мытищах, улице Ленина в Красногорске, проспекте Мира во Фрязине, проспекте Науки в Пущине. Помимо этого, ремонт провели на Лихачевском проезде в Долгопрудном и на Южном проспекте в дачном поселке Удельная Раменского округа. В ведомстве уточнили, что ограждения нужны для повышения безопасности участников дорожного движения и снижения вероятности ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.