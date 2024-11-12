Ремонт ограждений провели на восьми дорогах Московской области

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных вдоль восьми региональных дорог в девяти населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Работы прошли на 49-м и 77-м километре Каширского шоссе в Домодедове и Ступине, проспекте Кирова в Коломне, Олимпийском проспекте в Мытищах, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном. Кроме того, ремонт провели на улице Гагарина в Жуковском, Дзержинском шоссе в Котельниках, улице Советской Конституции в Ногинске и улице Карла Маркса в дачном поселке Красково под Люберцами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.