Ремонт окон провели в 200 подъездах Подмосковья с начала июля

С начала июля ремонт окон в Подмосковье провели в 200 подъездах многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что работы проводит управляющая компания за счет средств, собранных жителями на содержание общего имущества. Они входят в текущий ремонт жилого дома. Направить свое обращение по вопросам ремонта жители региона могут в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.