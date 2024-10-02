Ремонт окон провели в 200 подъездах Подмосковья с начала июля
Фото: [Пресс-служба Министерста по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
С начала июля ремонт окон в Подмосковье провели в 200 подъездах многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве уточнили, что работы проводит управляющая компания за счет средств, собранных жителями на содержание общего имущества. Они входят в текущий ремонт жилого дома. Направить свое обращение по вопросам ремонта жители региона могут в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.