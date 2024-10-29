Ремонт остановок провели на десяти региональных дорогах в Подмосковье

Специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов, расположенных на десяти региональных дорогах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли на улицах Народной и Михалевича в Раменском, улице Транспортной в Реутове, улице Павлова в Долгопрудном, улице 1-й Московской в Серпухове, улице Октябрьской Революции в Коломне. Помимо этого, ремонт провели на Пятницком шоссе в деревне Юрлово под Химками, Кореневском шоссе в дачном поселке Красково в Люберцах, на Егорьевском шоссе в селе Гжель Раменского округа и на дороге в деревне Соколово в Солнечногорске. В ведомстве уточнили, что обследование дорожной сети проводится каждую неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.