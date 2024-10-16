Ремонт остановок провели на дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов, расположенных на 11 региональных дорогах в девяти городских округах Подмосковья, работы прошли в рамках летнего содержания. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт провели на улице Дорожной в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа, на улицах Пушкина и Жуковского в Луховицах, Олимпийском проспекте в Мытищах, проспекте Пацаева в Долгопрудном, улице Центральной в Щелкове, улице Лейтенанта Бойко в Лобне. Кроме того, работы прошли на улице Юбилейной в микрорайоне Железнодорожном Балашихи, улице Транспортной в Реутове и на улицах Коммунистической и Чугунова в Раменском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.