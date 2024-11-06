Ремонт остановок провели на шести дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных остановочных павильонов, расположенных на шести региональных дорогах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Победы в Клину, проспекте Конструктора Селезнева в Дубне, Дзержинском шоссе в Дзержинском, микрорайоне Силикат в Котельниках. Помимо этого, ремонт провели на улице Дорожной в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа и на Расторгуевском шоссе в рабочем поселке Лопатино Ленинского округа. В ведомстве уточнили, что проведение работ контролируют с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.