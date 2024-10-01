Ремонт остановок провели на восьми дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов, расположенных на восьми региональных дорогах, в целях повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Космонавтов в Раменском, улице Гагарина в Жуковском, улице Железнодорожной в деревне Пирогово под Мытищами, Таракановском шоссе в деревне Толстяково под Солнечногорском, на улице Октябрьской Революции в Коломне, улице Гагарина в Орехово-Зуеве, Московском шоссе в Серпухове и на дороге в СНТ Желябино в Красногорске. В ведомстве уточнили, что специалисты проводят обследования дорожной сети регулярно, чтобы оценить состояние остановок, знаков, ограждений и других элементов дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.