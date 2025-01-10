Ремонт остановок провели в Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов, расположенных вдоль региональных дорог в семи округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что работы направлены на повышение комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта. Они прошли на Рогачевском шоссе в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа, улице Ново-Никольской в Красногорске, улице Вертлинской в Солнечногорске, улице Ракетостроителей в Долгопрудном. Кроме того, ремонт провели на Осташковском шоссе в деревне Пирогово под Мытищами и на улице Гагарина в рабочем поселке Лесном Пушкинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.