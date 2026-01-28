Ремонт отдела ЗАГС завершился в Орехово-Зуево

В Орехово-Зуево завершился текущий ремонт в местном отделе ЗАГС. Об итогах работ рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

На проведение ремонта направили около 17 млн рублей. В учреждении привели в порядок кровлю, обновили большой зал бракосочетания, комнату невесты и холл.

Также обновили стены и пол, модернизировали входную зону, установили новую мебель, оборудовали новые системы освещения и вентиляции.

«Думаю, что обновление ЗАГСа в Орехово-Зуевском округе позволит сделать важный момент в жизни молодоженов еще более запоминающимся» - отметил глава министерства Андрей Кирюхин.

