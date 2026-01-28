Ремонт отдела ЗАГС завершился в Орехово-Зуево
В Орехово-Зуево отремонтировали отдел ЗАГС
Фото: [Министерство социального развития МО]
В Орехово-Зуево завершился текущий ремонт в местном отделе ЗАГС. Об итогах работ рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
На проведение ремонта направили около 17 млн рублей. В учреждении привели в порядок кровлю, обновили большой зал бракосочетания, комнату невесты и холл.
Также обновили стены и пол, модернизировали входную зону, установили новую мебель, оборудовали новые системы освещения и вентиляции.
«Думаю, что обновление ЗАГСа в Орехово-Зуевском округе позволит сделать важный момент в жизни молодоженов еще более запоминающимся» - отметил глава министерства Андрей Кирюхин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале приема заявок на получение соципотеки в новом году.