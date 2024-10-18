Ремонт перил и поручней провели более чем в 500 подъездах домов Подмосковья

С начала 2024 года в Подмосковье провели ремонт перил и поручней, расположенных более чем в 500 подъездах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что коммунальные службы проводили работы по заявкам жителей. В рамках них специалисты устраняли дефекты, выполняли покраску, замену отдельных деталей или всего конструктивного элемента.

Жителям напомнили, что в случае отсутствия ограждающих конструкций в подъезде нужно принять решение об их установке на общем собрании и обязать управляющую компанию заняться этим вопросом. В случае необходимости проведения ремонта в местах общего пользования они могут обратиться в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.