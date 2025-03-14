Ремонт порядка 90 входных дверей подъездов провели в Подмосковье в феврале

В Подмосковье за февраль было отремонтировано около 90 входных дверей подъездов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За состояние входных дверей в подъездах и их ремонт отвечает управляющая организация. По закону, такие двери должны иметь самозакрывающееся устройство, ограничитель хода и уплотнительные прокладки.

Если дверь в подъезде неисправна, следует сообщить об этом в управляющую организацию, которая обслуживает жилой дом. Также заявку можно оставить через Единую диспетчерскую службу региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в этом году капремонт проведут в 4,4 тыс. МКД. В целом в области с 2014 года отремонтировали почти 19 тыс. домов.