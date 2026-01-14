Ремонт светофорных объектов провели на региональных дорогах 10 округов Московской области

Ремонт светофорных объектов провели на региональной дорожной сети в 10 подмосковных муниципалитетах. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли в Ступино, Подольске, Лобне, Долгопрудном, Лосино-Петровском, Королеве, Мытищах, Солнечногорске, Ленинском округе, Шатуре.

К примеру, в Ступино отремонтировали городской светофор на проспекте Победы, а в Мытищах — светофор на Фабричной улице в Пироговском.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как работал общественный транспорт в прошлом году.