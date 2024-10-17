Ремонт светофоров провели на тринадцати дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов, которые расположены на 13 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт объектов провели на улице Советской в Бронницах, улице Колхозной в Ивантеевке Пушкинского округа, улице Московской в микрорайоне Львовский Подольска, улице. Вернова в Дубне, улице Советской в Щелкове, Букинском шоссе в Лобне, проспекте Космонавтов в Королеве. Помимо этого, работы прошли на улицах Большевистской и Московской в Дмитрове и в Волоколамском округе — на улице Ново-Солдатской в Волоколамске и улице Теряевской в селе Теряево.

Помимо этого, рабочие восстановили неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров на светофорах на 53-м километре Каширского шоссе в Домодедове и Кореневском шоссе в дачном поселке Красково под Люберцами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.