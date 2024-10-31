Ремонт светофоров провели на восьми дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов, расположенных на восьми региональных дорогах в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Вернова в Дубне, улице Советской в Щелкове, улице Жуковского в одноименном округе, улице Гоголевской в Пушкино и на Шереметьевском шоссе в Лобне. Кроме того, в Чехове рабочие провели ремонт светофора на Старосимферопольском шоссе и неисправной кнопки пешеходного светофора на улице Советской, в Подольске — неисправной кнопки светофора на улице Большой Серпуховской.

В ведомстве уточнили, что дорожники на регулярной основе контролируют состояние дорожных элементов, которые влияют на безопасность движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.