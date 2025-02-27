Ремонт светофоров провели в Подмосковье

Так, работы прошли на улице Индустриальной и проспекте Ленина в Подольске, улице Ворошилова в Серпухове, улице Советской в Щелкове, улице 7 Ноября в Лосино-Петровском и Каширском проспекте в Кашире. Помимо этого, ремонт провели на улице Колхозной в селе Раменье под Шаховской, улице Московской в поселке Дорохово Рузского округа и улице Центральной в деревне Обухово Раменского округа. В ведомстве уточнили, что дорожники проводят обследования дорожной сети каждую неделю в рамках летнего содержания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.