Ремонт светофоров провели в Подмосковье
Дорожники провели ремонт светофоров в восьми округах Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Специалисты Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах в восьми городских округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, работы прошли на улице Индустриальной и проспекте Ленина в Подольске, улице Ворошилова в Серпухове, улице Советской в Щелкове, улице 7 Ноября в Лосино-Петровском и Каширском проспекте в Кашире. Помимо этого, ремонт провели на улице Колхозной в селе Раменье под Шаховской, улице Московской в поселке Дорохово Рузского округа и улице Центральной в деревне Обухово Раменского округа. В ведомстве уточнили, что дорожники проводят обследования дорожной сети каждую неделю в рамках летнего содержания.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.