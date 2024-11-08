Ремонт светофоров провели в восьми населенных пунктах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт дорожных и пешеходных светофоров, расположенных на региональных дорогах в восьми населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Октябрьском проспекте в Люберцах, улице Ленина в Лобне, проспекте Мира во Фрязине, улице Центральной в деревне Большие Жеребцы в Щелково, 77-м километре Каширского шоссе в Ступине, Домодедовском шоссе в селе Покров под Подольском. Кроме того, специалисты провели ремонт вызывных кнопок пешеходных светофоров на Красноармейском шоссе в Красноармейске и Пятницком шоссе в деревне Брехово в Химках. В ведомстве уточнили, что обследование дорожной сети проводят каждую неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.