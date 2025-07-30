Ремонт участка Большой Зеленовской улицы стартовал в Подольске. Работы проведут более чем на 1 км, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Всего в этом году в Подмосковье отремонтируют 1,4 тыс. дорожного покрытия, отметили до этого в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Большой Зеленовской трудятся девять человек. Задействованы две единицы техники. На участке заменят более 1 км бортового камня. Работы проведут до 20 августа.

Всего в этом году в Подольске отремонтируют 21 км муниципальных дорог. В целом план ремонта и муниципальных, и региональных участков выполнен на 70%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с областным правительством и главами округов обсудил ход дорожного ремонта.