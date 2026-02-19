Ремонт Всеволодовской амбулатории завершился в Электростали

В Электростали завершили ремонтные работы во Всеволодовской амбулатории. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В амбулатории ведут прием терапевт и педиатр. Кроме того, можно проконсультироваться с узкопрофильными специалистами — они принимают по графику. Жители также могут пройти первый этап диспансеризации и получить электронный рецепт.

В общей сложности амбулатория обслуживает более 3,5 тыс. жителей поселка и соседних территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Красногорске построят новый корпус поликлиники. Он появится в Нахабино.