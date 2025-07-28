Ремонтные работы на дорогах Подольска выполнили уже на 70%

В Подольске уже на 70% выполнили ремонт дорог, сообщили в администрации городского округа. Работы ведутся на муниципальной и региональной сети.

В Подмосковье помимо ремонта дорог также активно строят новые тротуары. По нацпроекту возвели уже 16 таких объектов, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В этом году в план ремонта в Подольске входит 26 муниципальных и 11 региональных дорог. На муниципальной сети отремонтируют 21 км или 139 тыс. кв. м покрытия.

Сейчас работы ведутся на на улице Маштакова и проспекте 50 лет Октября в Климовске. Здесь уже провели подготовительные работы. Скоро специалисты начнут укладывать асфальт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил текущий дорожный ремонт с областным правительством и главами муниципалитетов.