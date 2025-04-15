Ремонтные работы стартовали на 39 дорожных участках Подмосковья

В Подмосковье начался ремонтный сезон. Сейчас работы ведутся на 39 дорожных участках, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На дорогах уже уложили свыше 14 тыс. кв. м нового покрытия. Также отфрезеровали более 77 тыс. кв. м старого асфальта. Помимо этого, на некоторых участках проводится замена бортового камня.

На региональных дорогах ремонт проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ремонтируемые участки расположены в Зарайске, Луховицах и Серебряных Прудах.

В общей сложности в рамках этого сезона отремонтируют свыше 1,4 тыс. дорожных участков протяженностью около 1,5 тыс. км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие крупные проекты в транспортной сфере реализуются в регионе.