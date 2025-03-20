Ремонтные работы завершились еще в двух медучреждениях Подмосковья
Еще одну поликлинику и корпус больницы отремонтировали в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье завершились ремонтные работы еще в двух медучреждениях — в Балашихе и Рузе. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Так, работы провели в филиале № 2 Балашихинской больницы. Здесь отремонтировали операционный блок, отделение реанимации и анестезиологии, пищеблок.
Второе отремонтированное учреждение — поликлиника в поселке Колюбакино Рузской больницы. В ней отремонтировали фасад, обновили интерьер, установили новая мебель, провели сантехнические и электромонтажные работы.
В ведомстве отметили, что на проведение ремонтных работ было направлено более 78 млн руб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе капитально отремонтируют свыше 30 объектов соцобслуживания и реабилитации. На проведение работ направят 1,5 млрд руб.