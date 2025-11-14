Рэпера Obe 1 Kanobe приговорили к 8 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков

В Подмосковье вынесли приговор рэперу Obe 1 Kanobe (настоящее имя — Никита Вартиков) за покушение на незаконный оборот наркотиков. Музыканта приговорили к 8 годам колонии строгого режима, сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, обвиняемый арендовал квартиру в пос. Совхоз им. Ленина в Ленинском округе и оборудовал там парник для культивации наркосодержащих растений. Полученные растения и их части он хранил с целью сбыта.

Деятельность злоумышленника пресекли весной прошлого года. Тогда было изъято более 900 г частей растений и семь растений.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье передали в суд уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.