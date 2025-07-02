Репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 400 тыс. жителей
Более 400 тыс. жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 425 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«При планировании беременности парам крайне важно ответственно подходить к своему здоровью. В нашем регионе жители могут абсолютно бесплатно проверить свое репродуктивное здоровье, по полису ОМС», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В рамках диагностики женщинам доступны консультация акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез и цитологическое исследование, мужчинам – консультация врача-уролога. В случае необходимости их могут направить на дополнительные исследования. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.