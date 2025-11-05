Реставрацию проведут в доме управляющего усадьбы «Сенницы» в Коломне

В Коломне будет отреставрирован дом управляющего усадьбы «Сенницы». О планах по проведению работ рассказали в Главном управлении культурного наследия Московской области.

Так, ведомство выдало разрешение на реставрацию объекта культурного наследия «Усадьба „Сенницы“: дом управляющего, кон. XVIII в.». Он расположен в селе Сенницы-2.

На объекте проведут полный комплекс реставрационных работ, а также все необходимые работы по приспособлению постройки к современному использованию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл новый сквер на территории усадьбы «Лыткарино».