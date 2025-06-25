Рестораны и кафе Подмосковья открыли уже около 1,2 тыс. летних веранд
Порядка 1,2 тыс. летних веранд открыли в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье рестораны и кафе открыли уже около 1,2 тыс. летних веранд. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сезон веранд стартовал в области в апреле. С их открытием в заведениях общепита региона было дополнительно создано порядка 24 тыс. посадочных мест.
В области заключить договор на открытие сезонных кафе при стационарных заведениях можно посредством онлайн-услуги. В этом сезоне ею воспользовались порядка 280 предпринимателей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ликвидации незаконных ларьков и киосков в области.