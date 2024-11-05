Режим работы четырех светофоров скорректировали в Подмосковье для ликвидации пробок

Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения скорректировали режим работы четырех светофоров, чтобы ликвидировать пробки и оптимизировать движение, работы прошли в Люберцах, Раменском и Домодедове. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Люберцах работы они увеличили время работы пешеходного светофора на пересечении улиц Карла Маркса и Колхозной в дачном поселке Красково и увеличили время съезда на Рязанское шоссе в поселке имени Тельмана на 15 секунд, в Раменском — увеличили время выезда с Островецкого на Жуковское шоссе в деревне Верея. Кроме того, работы провели в Домодедове — там было увеличено время проезда по Домодедовскому шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.