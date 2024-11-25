Режим работы шести светофоров оптимизировали в Московской области

Сотрудники подмосковного Центра безопасности дорожного движения оптимизировали работу шести светофоров, расположенных на дорогах в Щелково и Лосино-Петровском округе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, в Щелково специалисты добавили режим «красный всем» на трех светофорах, расположенных на Фряновском шоссе, а также провели корректировку режима работы светофора на пересечении улиц Железнодорожной и Московской в рабочем поселке Монино. Это позволило увеличить интервал движения по главной дороге из Лосино-Петровского в сторону Горьковского шоссе с 74 до 130 секунд. В ведомстве уточнили, что такие работы будут продолжаться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.