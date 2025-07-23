Резидент ОЭЗ «Дубна» запустит производство капельниц

Крупнейший производитель инъекционных систем «Паскаль Медикал» запустит производство инфузионных систем на территории ОЭЗ «Дубна», первую партию выпустят в IV квартале 2025 года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Производственные мощности компании позволяют выпускать до 80 млн капельниц в год. „Паскаль Медикал“ сможет поставлять готовую продукцию в лечебные учреждения и аптечные сети по всей стране», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В запуск и модернизацию предприятия за семь лет работы вложили почти в 4 млрд рублей. Компания также выпускает шприцы одноразового применения, в прошлом году она завершила модернизацию и увеличила годовой объем выпускаемой продукции на 15%.

Генеральный директор компании «Паскаль Медикал» Максим Сарманов уточнил, что производство не зависит от внешних факторов, потому что предприятие полностью перешло на отечественное сырье. Продукцию будут реализовывать по всей России, в страны СНГ и Ближнего Востока.

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