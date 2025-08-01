Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал новое лекарство для терапии ожирения

В Подмосковье было зарегистрировано новое лекарство для терапии ожирения. Подробнее о препарате рассказали в Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Лекарство зарегистрировала компания «ПСК Фарма», которая является резидентом ОЭЗ «Дубна». Препарат называется «Инсудайв Слим». Его действующее вещество — семаглутид. Лекарство — это отечественный аналог Wegovy, который не зарегистрирован в России.

Препарат был включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Таким образом, он доступен в рамках льготного лекарственного обеспечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион вместе со Сбером будет реализовывать в здравоохранении проекты с использованием ИИ.