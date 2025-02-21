Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировала новый препарат для предотвращения преждевременных родов

Компания «ПСК Фарма», которая является резидентом особой экономической зоны «Дубна», зарегистрировала новый препарат для предотвращения преждевременных родов с действующим веществом Атозибан, который помогает женщинам родить здоровых детей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Крайне важно, чтобы этот препарат выпускался на территории нашей страны и всегда был доступен. Это является гарантией того, что каждая женщина, сможет при наличии показаний получить терапию своевременно и без каких-либо препятствий», — подчеркнула генеральный директор компании «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

«Атозибан ПСК» стал вторым препаратом в портфеле компании, созданным в области акушерства и гинекологии. До этого она зарегистрировала гормональный препарат, который позволяет не допустить послеродовое кровотечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.