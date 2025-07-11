Резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал новый препарат для лечения заболеваний крови

Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «ПСК Фарма» зарегистрировала новый препарат для лечения заболеваний крови, его включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Препарату будут выпускать на производственных мощностях компании в ОЭЗ «Дубна» в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой. С их помощью можно будет проводить терапию взрослых и детей старше трех лет, у которых есть показания в гематологии при иммунной тромбоцитопении и тяжелой апластической анемии.

«В 2024 году объем рынка России госзакупок элтромбопага составил 42 тыс. упаковок. Производственные мощности «ПСК Фарма» позволяют полностью удовлетворить спрос на препарат», — подчеркнула генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

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