Резидентами подмосковных индустриальных парков стали почти 100 компаний
Мининвест: более 90 компаний стали резидентами индустриальных парков Подмосковья
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области]
По итогам 2025 года резидентами подмосковных индустриальных парков стали более 90 новых резидентов, общий объем инвестиций в их проекты оценивается в 36,8 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«На предприятиях будет создано около 4 тыс. рабочих мест. Всего на данный момент в подмосковных индустриальных парках проекты реализуют более 1,7 тыс. компаний», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, по итогам года заполняемость индустриальных парков региона составила более 90%.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.