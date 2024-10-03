Резиденты ОЭЗ Подмосковья начали реализацию инвестпроектов более чем на 21 миллиард рублей

«33 новых инвестиционных проекта стартовали с начала 2024 года на территориях подмосковных ОЭЗ. В это число входят и те резиденты, которые в этом году пересмотрели параметры ранее заявленных проектов. <…> Запуск этих предприятий позволит создать 2,3 тысячи рабочих мест», — рассказала на международном форуме особых экономических зон-2024 заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.