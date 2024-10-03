Резиденты ОЭЗ Подмосковья начали реализацию инвестпроектов более чем на 21 миллиард рублей
Фото: [Пресс-служба ОЭЗ «Дубна»]
С начала 2024 года на территории особых экономических зон Подмосковья реализацию своих инвестпроектов начали более 30 резидентов, общая сумма по ним составила свыше 21 миллиарда рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«33 новых инвестиционных проекта стартовали с начала 2024 года на территориях подмосковных ОЭЗ. В это число входят и те резиденты, которые в этом году пересмотрели параметры ранее заявленных проектов. <…> Запуск этих предприятий позволит создать 2,3 тысячи рабочих мест», — рассказала на международном форуме особых экономических зон-2024 заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, большинство из проектов реализуют новые резиденты, еще 14 — действующие. Проекты последних касаются расширения, модернизации производства или связаны с пересмотром параметров ранее заявленных проектов. В общей сложности в регионе действуют пять ОЭЗ, резидентами которых являются 216 компаний.
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