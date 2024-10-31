Резиденты подмосковных индустриальных парков вложат в развитие своих проектов около тридцати миллиардов рублей

В 2024 году в индустриальные парки Подмосковья удалось привлечь более 60 новых резидентов, в реализацию своих проектов они вложат более 28 миллиардов рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Ожидается, что на предприятиях будет создано более трех тысяч рабочих мест. С появлением новых резидентов общая заполняемость индустриальных парков возросла до 88,7%», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, компания «Комфорт М-8» будет производить серийную мебель на территории индустриального парка М-8 Юг в Сергиевом Посаде, инвестиции в проект составят более миллиарда рублей.

Напомним, что подобрать локацию для размещения бизнеса можно на инвесткарте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.