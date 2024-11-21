Резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали в свои проекты более сорока миллиардов рублей
Фото: [Пресс-служба ОЭЗ «Дубна»]
По итогам первых трех кварталов 2024 года резиденты и управляющие компании на территориях особых экономических зон Подмосковья инвестировали в свои проекты более 40 миллиардов рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«За первые девять месяцев 2024 года резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали в реализацию своих проектов почти 39,3 миллиарда рублей. Еще 800 миллионов рублей было инвестировано управляющими компаниями в развитие инфраструктуры площадок», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Наибольший объем инвестиций вложили в реализацию проектов на территории ОЭЗ «Дубна» — 24,7 миллиарда рублей. На втором и третьем месте соответственно оказались ОЭЗ «Исток» и ОЭЗ «Кашира».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.