Резиденты технико-внедренческих ОЭЗ Подмосковья вложили в свои проекты более 160 миллиардов рублей

Резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа в Подмосковье в общей сложности вложили в свои проекты 160,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Данные инвестиции пришлись на долю 190 компаний, которые работают на площадках ОЭЗ ТВТ «Дубна» и ОЭЗ ТВТ «Исток», уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Большинство их этих компаний относятся к высокотехнологичным производствам, которые продолжают активно развиваться, инвестируя в свое расширение. Также свой вклад в инвестиционную активность вносят в новые резиденты, только начинающие работать в статусе резидентов ОЭЗ», — добавила Зиновьева.

При этом резиденты ОЭЗ «Дубна» вложили в свои проекты более 90 миллиардов рублей, резиденты ОЭЗ «Исток» — 70 миллиардов рублей.

Узнать о возможностях локализации бизнеса в ОЭЗ можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.