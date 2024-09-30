Резиновое покрытие в Московской области начнут отправлять на переработку

В Подмосковье начнут отправлять на переработку старое резиновое покрытие. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас в регионе используют около четырех миллионов квадратных метров резинового покрытия. Оно необходимо для обустройства детских игровых площадок, велодорожек, а также спортплощадок. Теперь старый материал будут не только утилизироваться, но и перерабатывать.

«Это существенно сокращает количество отходов и способствует продлению ресурсных цепочек. Переработанное полотно находит множество применений: его можно использовать для создания новых покрытий, элементов благоустройства и даже в производстве спортивного инвентаря», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.