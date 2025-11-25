Робот-бариста появился в парке им. В. Талалихина в Подольске
В парке Подольска появился робот, который варит кофе
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске в парке им. Виктора Талалихина появился робот, который варит кофе. Об этом рассказали в соцсетях администрации городского округа.
В парках Подмосковья 1 декабря стартует зимний сезон, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В робокафе «Монти» установлен автоматический аппарат, который самостоятельно может приготовить и выдать посетителю горячий напиток. В меню — кофе, чай, горячий шоколад.
Чтобы получить напиток, нужно выбрать подходящий вариант на экране и оплатить покупку банковской картой.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации ИИ-проектов в регионе.