Робот Светлана напомнила жителям Подмосковья о визите к врачу почти 300 тыс. раз

С начала 2025 года голосовой помощник на основе искусственного интеллекта робот Светлана напомнила пациентам о визитах к врачу более 250 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Робот Светлана напоминает не только о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства, но и визитах к медицинским специалистам. Голосовой помощник звонит пациенту с напоминанием и просит подтвердить визит», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в регионе продолжают заниматься развитием цифровых технологий в сфере здравоохранения, внедрением новых функций для удобства жителей. В ведомстве добавили, что в ходе обзвона более 2,5 тыс. пациентов отменили запись или перенесли прием на другое время. Это позволило оформить запись другим пациентам. Отметим, что голосовой помощник осуществляет звонки с номера +7 (498) 602-31-35.

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