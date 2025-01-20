Робот Светлана обработала около 7 млн звонков от жителей Подмосковья за год

В 2024 году голосовой помощник робот Светлана обработала почти 6,8 млн звонков от жителей Подмосковья, с ее помощью можно вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту или отменить запись. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Помимо этого, робот выполняет исходящий обзвон и приглашает пациентов на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу тем, кто стоит на диспансерном учете, а также просит оценить работу бригады скорой помощи.

«Мы продолжаем развивать искусственный интеллект в сфере здравоохранения региона. Так, в прошлом году мы внедрили несколько новых функций — теперь робот Светлана может помочь отменить запись к медицинскому специалисту, а также записать на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он напомнил, что робот помогает обрабатывать входящие звонки по телефону 122. Одновременно он может принимать до 600 звонков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.