Робот Светлана в 2025 году более 50 тыс. раз предложила жителям продлить рецепт на льготные лекарства

В Подмосковье робот Светлана с начала текущего года более 50 тыс. раз предложила жителям продлить их рецепты на льготные лекарства. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Пилотный проект, в рамках которого робот звонит с напоминанием о продлении рецепта, запустили в прошлом году в трех округах. Жители положительно оценили его, и проект был масштабирован на всю область.

Робот принимает входящие звонки по тел. 122, помогает с вызовом врача на дом и записью на прием. Также Светлана звонит с приглашением на диспансеризацию и напоминанием о визите к врачу. Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35.

Ранее в регионе стартовал форум «Вызов Подмосковья», в котором принимают участие сотрудники служб скорой медпомощи со всей страны. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.