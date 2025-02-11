Робот Женя принял почти 15 тыс. звонков от жителей Подмосковья

С начала 2025 года голосовой помощник по вопросам ЖКХ, робот Женя принял более 13 тыс. звонков от жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Помимо этого, за этот период он создал более 1 тыс. заявок в Единую диспетчерскую службу и совершил более 9 тыс. обзвонов. Обратиться к помощнику можно по номеру 122 доб. 4, с его помощью можно получить консультацию по плановым отключениям, аварийным ситуациям и срокам их устранения, направить заявки в Единую диспетчерскую службу и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.